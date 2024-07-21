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«Кладбище» уток обнаружили нижегородские зоозащитники на реке Борзовке

«Кладбище» уток обнаружили нижегородские зоозащитники на реке Борзовке

В Нижнем Новгороде на реке Борзовке и на её берегах обнаружили целое «кладбище» мёртвых птиц. Об этом сообщает Telegram-канал «Зоопатруль-НН».

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