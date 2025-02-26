Раскрыто, для чего бойцы ВС России построили подземный город

Бойцы ВС России построили подземный город в Харьковской областиБойцы ВС России обустроили на одном из участков Харьковского направления «подземный город», сообщает агентство со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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