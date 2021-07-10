Коротченко доказал, что украинские власти смотрят политические ток-шоу из РФ

Москва, 10 июля. Военный эксперт Игорь Коротченко, выступая в эфире шоу «60 минут» заявил, что политические ток-шоу смотрят не только рядовые украинцы, эксперты и журналисты, но и представители киевской политической элиты, пишет «Политпазл».