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Коротченко доказал, что украинские власти смотрят политические ток-шоу из РФ

Коротченко доказал, что украинские власти смотрят политические ток-шоу из РФ

Москва, 10 июля. Военный эксперт Игорь Коротченко, выступая в эфире шоу «60 минут» заявил, что политические ток-шоу смотрят не только рядовые украинцы, эксперты и журналисты, но и представители киевской политической элиты, пишет «Политпазл».

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