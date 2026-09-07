Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты, избившие полицейских в московском метро, стали у себя дома героями

Мигранты, избившие полицейских в московском метро, стали у себя дома героями

Юргазета В тот день на платформе станции московского метро «Тульская» случилось событие, запись которого быстро разлетелась по сети и стала предметом активного обсуждения.

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