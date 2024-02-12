Россиянам рассказали о праве банков менять условия по кредитным картам

Юрист Гусятников: условия по кредитке могут менять, если это позволяет договор Банк не может в одностороннем порядке менять процентные ставки и величину льготного периода по кредитной карте, если такое право не предусмотрено условиями ранее подписанного с клиентом договора.
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