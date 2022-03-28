В Крыму надеются на хороший урожай

В Крыму началась посевная кампания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день засеяно уже почти треть площадей, отведенных под ранние яровые культуры – 57,6 тысяч г из запланированных 178 тысяч га.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии