Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве на независимость

Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил — подписали совместный меморандум, в котором заявили о праве представляемых ими регионов на самоопределение и независимость от Великобритании.