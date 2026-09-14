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FiNE NEWS

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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве на независимость

Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил — подписали совместный меморандум, в котором заявили о праве представляемых ими регионов на самоопределение и независимость от Великобритании.

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