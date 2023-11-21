Россия проведет заседание Совбеза ООН «по формуле Арриа» по теме Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 21 ноября, на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине, заявил, что 8 декабря Россия проведет заседание Совбеза по «формуле Аррии» (неформальная встреча,– прим.
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