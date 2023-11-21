РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    После освобождения нами укры прекратится наглая риторика Штатов и успокоится гейропа.....Сами приползут....«Железный занавес...
  • Olga Chuhutina
    Она все правильно сказала.За китайцев ответ...
  • Гарий Щерба
    ПРИВЫКЛИ  ВСЕ  и  ВСЯ ПОЛУЧАТЬ  на  ШАРУ от  СОВЕТСКОГО  НАСЛЕДСТВА , при этом  НИЧЕГО НЕ ВКЛАДЫВАЯ  и вот  ,, РЕЗУЛЬ...Воспроизводство п...

Россия проведет заседание Совбеза ООН «по формуле Арриа» по теме Украины

Россия проведет заседание Совбеза ООН «по формуле Арриа» по теме Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 21 ноября, на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине, заявил, что 8 декабря Россия проведет заседание Совбеза по «формуле Аррии» (неформальная встреча,– прим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх