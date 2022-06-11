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Далич об 1:0 с Данией: «Боялся, что Хорватия не выдержит 3 матча за 7 дней, но мы сыграли фантастически»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча Лиги наций с Данией (1:0). «Я боялся, что футболисты не выдержат три матча за семь дней, но они сыграли фантастически.

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