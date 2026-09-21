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Антифашист

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Европа никогда не будет прежней. Смена европейских элит уже ничего не решает

Европа никогда не будет прежней. Смена европейских элит уже ничего не решает

Недавно в Москве вновь прозвучала мысль о том, что Россия готова и в перспективе рассчитывает на нормализацию отношений с Европой.

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