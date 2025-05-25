Сколько цветов в лазерной палитре и как с их помощью создать лазерное шоу

В мае 1960 года физик Теодор Мейман впервые продемонстрировал действие лазера. Прошло 65 лет, и лазеры повсюду, в том числе и в энергетике: геологам они помогают изучать состав почвы, химикам — проверять пробы из скважин, строителям — контролировать соответствие здания проекту.