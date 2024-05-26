В мае индекс потребительского доверия вырос в Британии до максимума с декабря 2021 года

Британская компания по исследованиям рынка GfK NOP Ltd проинформировала, что майский индекс потребительского доверия в этой стране мира поднялся с минус 19 в апреле и до минус 17 в мае и это максимум с декабря 2021 года.
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