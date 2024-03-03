Политик Рогов: В Работино идут жестокие бои и проводятся встречные атаки, накал неимоверный

Председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что в Работино, которое Киев считает основным успехом контрнаступления, идут тяжелые бои.
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