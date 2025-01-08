Военный аналитик указал на постепенный отказ стран Европы от широкой помощи Киеву

Европейские политики на фоне намерений избранного президента США Дональда Трампа сократить помощь Украине будут следовать его примеру, поскольку понимают, что не смогут противостоять России без содействия Вашингтона.
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