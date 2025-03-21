В Курской области СФР автоматически установил надбавки за уход к пенсиям 43 тысяч человек

<p style="text-align:justify"><strong>С начала года Отделение Соцфонда России по Курской области беззаявительно установило надбавки к пенсиям более 43 тысяч жителей региона, которые относятся к категориям инвалидов I группы и граждан старше 80 лет.
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