"Эстония забыла, кто ее хозяин": Россия приструнила распоясавшийся Таллин

The Telegraph 26 мая опубликовала на первый взгляд простую, но полную тревоги статью, что Таллин обеспокоен возможным усилением российского военного присутствия в Балтийском море и эскалацией обстановки после попыток Эстонии при поддержке авиации НАТО задержать нефтяной танкер в нейтральных водах, направлявшийся в Россию.