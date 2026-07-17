Китай отверг обвинения во вмешательстве в выборы США

16 июля посольство Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах Америки выступило с решительным опровержением заявлений американской прессы о вмешательстве Пекина в избирательные процессы внутри США.
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