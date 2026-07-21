Приморец застрелил амурского тигра и выбросил его останки, разложив по пакетам

Тигра застрелил житель Пожарского округа после окончания сезона охоты на копытных. Теперь ему придется возместить ущерб природе на сумму более 2,7 млн рублей, а также расстаться с автомобилем и оружием, сообщает PRIMPRESS.
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