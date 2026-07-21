PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Приморец застрелил амурского тигра и выбросил его останки, разложив по пакетам

Приморец застрелил амурского тигра и выбросил его останки, разложив по пакетам

Тигра застрелил житель Пожарского округа после окончания сезона охоты на копытных. Теперь ему придется возместить ущерб природе на сумму более 2,7 млн рублей, а также расстаться с автомобилем и оружием, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии