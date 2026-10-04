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«Москва 24»: в Москве женщина вызвала полицию из-за громкой страсти соседей

«Москва 24»: в Москве женщина вызвала полицию из-за громкой страсти соседей

В московской многоэтажке на северо-востоке города пожилая женщина вызвала полицию и-за соседей, которые слишком громко предавались страсти поздним вечером.

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