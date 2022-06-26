Непутевые заметки

159 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Складывается такое впечатление что сводки о проведении спецоперации стали такими же как и статистика в России....Эксперты назвали ...
  • Nana Абраменко
    ну да,  так и  ждешь что сейчас заработает пропеллер😜😜😜Антироссийский са...
  • Павел Лазарев
    „Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими.“ SS-Oberst-Gruppenführer Ursula von der SchaiseАнтироссийский са...

«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

Почти полвека длилась самая необычная война, которая вошла в историю как «война виски». Ее участники — Канада и Дания, а поводом для разногласий стал необитаемый остров Ханс (площадь — 1,3 квадратных километра) у северного побережья Гренландии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх