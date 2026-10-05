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Система страхования по безработице превратилась в источник экономии бюджета

Система страхования по безработице превратилась в источник экономии бюджета

Изъятие доходов у французской некоммерческой организации, управляющей системой страхования по безработице во Франции (Unedic), будет продолжено, заявил министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду, 5 октября пишет французская газета Sud Ouest.

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