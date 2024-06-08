Платье в полоску: 16 моделей, которые будут гармонично смотреться в любой сезон

Платье в полоску — модное и современное решение, которое будет гармонично смотреться в любой сезон. Подойдет такое решение женщинам разного возраста, а что самое главное, нет здесь ограничений в телосложении леди.
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