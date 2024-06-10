На Украине анонсировали испытания собственных КАБов, а вот с подготовкой пилотов для F-16 все плохо

Украина скоро начнет испытание собственных управляемых авиабомб (КАБов). Таким многообещающим анонсом поделился с американским «Радио Свобода» начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
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