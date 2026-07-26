Зодиакальный круг – карта нашей жизни, а знаки Зодиака отражают четыре главных периода: детство, юность, зрелость и старость.
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Зодиакальный круг – карта нашей жизни, а знаки Зодиака отражают четыре главных периода: детство, юность, зрелость и старость.
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