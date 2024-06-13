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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Весточка из Киева. Зверьё и ненависть - вот что такое Украина!

Весточка из Киева. Зверьё и ненависть - вот что такое Украина!

"Привет, брат. Привет из нашего с тобой Киева, где прежними остались только природа и погода. Даже я за эти 10 лет изменился, хотя мы с тобой постоянно на связи.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
А будет ли вообще Украина. Ведомые америкашками бандер-овцы ее уже развалили. А если и дальше пойдёт в том же ключе, то остатки территорий этого искусственно созданного В. И. Лениным формирования разойдутся по тем странам, где они изначально исторически были. Так что, спасибо бандер-овцам, хорошо скакали! Успешно развалили то, что тупоголовым преподнесли на блюдечке с голубой каёмочкой.
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14 час.
Одиссей
&quot;потом найти козла отпущения и повесить на него ответственность за всю дурь, которую натворили сообща.&quot;.... Вот совершенно не удивлюсь, если в этот момент вспомнят НАЦИОНАЛЬНОСТЬ Зе... И все пойдет под привычным для хохлопов лозунгом &quot;Бей ж.. (в общем, евреев)!!&quot;....   В-общем, ребята, ховайтесь!
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12 час.

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