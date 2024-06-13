Весточка из Киева. Зверьё и ненависть - вот что такое Украина!

Валерий Фоменков

А будет ли вообще Украина. Ведомые америкашками бандер-овцы ее уже развалили. А если и дальше пойдёт в том же ключе, то остатки территорий этого искусственно созданного В. И. Лениным формирования разойдутся по тем странам, где они изначально исторически были. Так что, спасибо бандер-овцам, хорошо скакали! Успешно развалили то, что тупоголовым преподнесли на блюдечке с голубой каёмочкой.