Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 307 подписчиков

Иван Ургант берёт за одно выступление почти 7 млн рублей – выяснили журналисты

К нам приехал, к нам приехал – Ваня Ургант дорогой! Кто бы мог подумать, что один из самых «испуганных патриотов» всея Руси, про которого даже ходили упорные слухи, что он, мол, навсегда завязал с творческой деятельностью в России, внезапно снова окажется в «обойме», так сказать, нашей творческой тусовочки даже с гонорарами, которые близки к рекордным! Почти 7 миллионов рублей берёт Ваня Ургант за своё выступление на частном мероприятии, как выяснили журналисты, и поэтому, надо полагать, что в очередной раз ошиблись все те, кто оплакивал Россию, якобы лишившуюся её лучших звёзд… И сетовал на то, как теперь, дескать, страдают без работы и прозябают в нищете «лучшие люди города».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх