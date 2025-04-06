БОБРы вернулись и громят врага (ВИДЕО)

БОБРы (Беспилотный отряд быстрого реагирования МО РФ) вернулись и громят врага. Знаменитый спецотряд ударных FPV, отражавший контрнаступ врага на Работино, снова на связи: «Все спрашивали, куда мы пропали! Назовем это «Каникулы Бобров», часть 1-я! Всем добра, xоxлам БОБРа!!!» — шутят наши бойцы.