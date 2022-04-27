Хендерсон о 2:0 с «Вильярреалом»: «Ливерпулю» немного повезло с 1-м голом. В гостях будет сложно»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча с «Вильярреалом» (2:0). Команды встречались в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

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