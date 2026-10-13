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Снижение активности поискового робота «Яндекса» выдали за исчезновение ботов

Снижение активности поискового робота «Яндекса» выдали за исчезновение ботов

В соцсетях распространилась информация о том, что после ударов украинских беспилотников по дата-центрам «Яндекса» в США и Европе якобы резко сократилась активность пророссийских ботов.

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