Легковушка и КамАЗ сгорели ночью в Кондопожском районе

Два автомобиля в Карелии загорелись по одной и той же причине Сегодня ночью в 01 час 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возе дома на набережной Сандальская горит легковой автомобиль.
Два автомобиля в Карелии загорелись по одной и той же причине Сегодня ночью в 01 час 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возе дома на набережной Сандальская горит легковой автомобиль.
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