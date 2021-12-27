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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Легковушка и КамАЗ сгорели ночью в Кондопожском районе

Два автомобиля в Карелии загорелись по одной и той же причине Сегодня ночью в 01 час 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возе дома на набережной Сандальская горит легковой автомобиль.

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