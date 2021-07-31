Минприроды разрешило добычу краснокнижных животных в исключительных случаях

Политика СегодняПолитикаМинприроды разрешило добычу краснокнижных животных в исключительных случаях Два новых закона о добыче краснокнижных животных вступают в силу 1 августа. Об этом сообщило Минприроды России.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил ЕграшинНа счет "регулирования численности" краснокнижных животных, мысль парадоксальная. Они "черную страницу" не видали? А на счет "устранения угрозы для жизни человека", так тут и мусульманину свинину есть можно.andmitryСамый коренной и малочисленный народ в России окажется верхний чиновничий корпус. Действительно минприроды - это мина под природойКомментировать
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