Корабли в бутылках: как создаются самые необъяснимые морские сувениры

Среди сувениров на морскую тематику самыми популярными считаются модели парусников в бутылках. Удивительные миниатюрные копии фрегатов, галеонов и каравелл помещают в стеклянную емкость с узким горлышком.
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