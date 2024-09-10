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Мошенники в России нашли новый способ атаки банковских клиентов

Мошенники в России нашли новый способ атаки банковских клиентов

Мошенники нашли новый способ атаки банковских сервисов в России. Об этом со ссылкой на специализирующуюся на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов компанию Servicepipe сообщает газета «Ведомости».

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