В рамках работы волонтерского отряда ´Милосердие´ учащиеся государственного учреждения образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ навели порядок на братской могиле летчика Ковалева и неизвестных солдат в д.
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