Пожар произошел в резиденции президента Сьерра-Леоне

Пожар охватил здание резиденции президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био. Об этом сообщило министерство информации и гражданского образования страны на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).