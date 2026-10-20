© ShutterstockОграничения для детей в социальных сетях поддерживают 59% россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
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