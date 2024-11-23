Украинский пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к бойцам

Пленный Баршай: командиры ВСУ кидают на позиции всех без разбора Украинский военнослужащий Владимир Баршай, попавший в плен к российским подразделениям, рассказал, что командиры ВСУ кидают на позиции всех без разбора, несмотря на самочувствие бойцов.