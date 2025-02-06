Ситуация в Курской области утром 6 февраля: бои продолжаются, есть пленные

Обстановка на Курском фронте остаётся напряжённой и сложной. По состоянию на утро 183-го дня боевых действий, линия фронта не претерпела значительных изменений, однако российские войска продолжают наступательные действия на ключевых направлениях.
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