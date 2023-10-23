Жители Татарстана задолжали за газ 149 млн рублей к началу октября 2023 года. Эта сумма на 10 млн рублей ниже, чем в прошлом году, по словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, который сообщил об этом на совещании в Доме правительства республики.