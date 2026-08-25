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В Новом Уренгое завершился военно-полевой сбор «Ямальский острог»

В Новом Уренгое завершился военно-полевой сбор «Ямальский острог»

В газовой столице округа подвели итоги военно-полевого выхода «Ямальский острог — 2026». В течение трех дней участники осваивали навыки армейской дисциплины, тактической медицины и управления беспилотниками, сообщили в администрации города.

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