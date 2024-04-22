У EKWB — финансовые трудности: компания несколько месяцев не платит поставщик...

У EKWB — финансовые трудности: компания несколько месяцев не платит поставщикам и персоналуПо сообщениям бывших и нынешних сотрудников специализирующаяся на системах жидкостного охлаждения компания EKWB испытывает трудности с исполнением финансовых обязательств.
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