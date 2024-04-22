У EKWB — финансовые трудности: компания несколько месяцев не платит поставщик...

У EKWB — финансовые трудности: компания несколько месяцев не платит поставщикам и персоналуПо сообщениям бывших и нынешних сотрудников специализирующаяся на системах жидкостного охлаждения компания EKWB испытывает трудности с исполнением финансовых обязательств.