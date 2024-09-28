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"Основное количество преступлений совершают мигрантёныши, чей культурный и интеллектуальный уровень едва превышает высоту кишлачного забора"

"Основное количество преступлений совершают мигрантёныши, чей культурный и интеллектуальный уровень едва превышает высоту кишлачного забора"

В Госдуме очередная и, судя по всему, опять "дружбонародная" инициатива. Вице-спикер Борис Чернышов предлагает запретить публиковать информацию о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними мигрантами.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Эти кишлачные лобби-ВРАГИ НАРОДА РОССИИ!!!
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59 мин.
MK
Mihail Khanin
Нужно принять закон, по которому за противоправные действия детей &quot;незаменимых специалистов&quot; несет ответственность вся семья вплоть до аннулирования российского гражданства и высылки на родину всей семьи. Всякие депутаты и вице-спикеры, которые тихой сапой пытаются протолкнуть законы &quot;дяди Турала&quot;, должны быть лишены депутатской непрекосновенности и отозваны из Думы по представлении Прокуратуры.
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47 мин.
Владимир Кузин
А может запретить чернышова?
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21 мин.

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