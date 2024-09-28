"Основное количество преступлений совершают мигрантёныши, чей культурный и интеллектуальный уровень едва превышает высоту кишлачного забора"

MK

Mihail Khanin

Нужно принять закон, по которому за противоправные действия детей "незаменимых специалистов" несет ответственность вся семья вплоть до аннулирования российского гражданства и высылки на родину всей семьи. Всякие депутаты и вице-спикеры, которые тихой сапой пытаются протолкнуть законы "дяди Турала", должны быть лишены депутатской непрекосновенности и отозваны из Думы по представлении Прокуратуры.