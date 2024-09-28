"Основное количество преступлений совершают мигрантёныши, чей культурный и интеллектуальный уровень едва превышает высоту кишлачного забора"

В Госдуме очередная и, судя по всему, опять "дружбонародная" инициатива. Вице-спикер Борис Чернышов предлагает запретить публиковать информацию о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними мигрантами.
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