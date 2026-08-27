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Гены и личный выбор: как сложились судьбы 10 наследников советских актёрских династий

Гены и личный выбор: как сложились судьбы 10 наследников советских актёрских династий

Громкая фамилия может отворить нужную дверь и сразу обратить внимание режиссёров, но удерживать любовь зрителей годами приходится без оглядки на знаменитых предков.

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