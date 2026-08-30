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Иркутск Сегодня

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Более 3 тысяч работодателей получили поддержку Кадрового центра Приангарья

С начала года Кадровый центр Иркутской области оказал более 12,7 тысячи мер поддержки свыше 3 тысячам работодателей региона.

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