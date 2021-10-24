Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Любой, воюющий и тем более, убивающий, не под государственной присягой, есть боевик, наемник, головорез, как угодно."Я не террорист. ...
  • Дмитрий
    Ну, кобыла с хером есть, ждём быка с пиздом!Трансадмирал Левин
  • Сергей Микульский
    Ура! Северная Корея рулит!Успешный подводны...

План раздела Франции 1793

План раздела Франции 1793

Пропагандистская карта 1793 года с контурами раздела существенной части территории Франции.Желтым цветом отмечены территории, который должны были отойти Австрии и Испании,Зеленым отмечены территории, которые должны были отойти королю Сардинии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх