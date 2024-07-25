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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луукконен подписал 5-летний контракт с «Баффало» с кэпхитом 4,75 млн долларов, избежав арбитража

Таким образом, стороны избежали арбитража. 25-летний вратарь, находясь в статусе ограниченно свободного агента, подавал иск 5 июля.

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