Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Герасим
    Забавно, что те же японцы из сузуки не стали борщить с ценниками и подняли цены всего лишь на 20 000руб. Получается п...Две японские марк...

У компании IVECO появилась вторая девушка-пилот

У компании IVECO появилась вторая девушка-пилот

У команды IVECO появилась вторая девушка-пилотКольцевые гонки грузовиков все больше превращаются в борьбу частников-любителей и все меньше интересуют обычную публику: из этого спорта давно ушли Mercedes, MAN, DAF, Sisu, Caterpillar, Renault.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх