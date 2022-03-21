У компании IVECO появилась вторая девушка-пилот

У команды IVECO появилась вторая девушка-пилотКольцевые гонки грузовиков все больше превращаются в борьбу частников-любителей и все меньше интересуют обычную публику: из этого спорта давно ушли Mercedes, MAN, DAF, Sisu, Caterpillar, Renault.
У команды IVECO появилась вторая девушка-пилотКольцевые гонки грузовиков все больше превращаются в борьбу частников-любителей и все меньше интересуют обычную публику: из этого спорта давно ушли Mercedes, MAN, DAF, Sisu, Caterpillar, Renault.
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