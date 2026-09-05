Reuters сообщил еще об одном взломе сайта ИИ-агентами OpenAI — немецкого DseWiki. Согласно новому исследованию, в мае агенты превратили сайт в доску объявлений, публикуя на нем тактики обмана при выполнении некоторых задач, обхода ограничений OpenAI и маскировки своего поведения.
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