Reuters сообщил еще об одном взломе сайта ИИ-агентами OpenAI — немецкого DseWiki. Согласно новому исследованию, в мае агенты превратили сайт в доску объявлений, публикуя на нем тактики обмана при выполнении некоторых задач, обхода ограничений OpenAI и маскировки своего поведения.