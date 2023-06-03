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Николай Азаров: Британский министр обороны отклонил перспективу вступления Украины в НАТО: «нужно быть реалистами»

Николай Азаров: Британский министр обороны отклонил перспективу вступления Украины в НАТО: «нужно быть реалистами»

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Вновь на Западе официальные лица подтверждают: Украине вступление в НАТО скоро "не светит"Ранее такими заявлениями отметились канцлер ФРГ Шольц и генсек НАТО Столтенберг, теперь на неприятную для Зеленского тему высказался министр обороны Англии Уоллес По его словам, нужно быть «реалистами»: вступление Украины в НАТО не произойдет ни в Вильнюсе, ни в ближайшее время Британский министр дал понять: максимум, на что можно рассчитывать Украине – статус партнера: "ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние «пакты о взаимной обороне» с Украиной и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала страны, "чтоб убедиться, что это очень дорогая возможность для России или кого-либо еще вторгнуться в Украину в будущем"Уоллес подтвердил слова Столтенберга, что у Запада заканчивается вооружение, которое можно передать Украине Можно предположить, что на фоне дефицита оружия обязательства перед Киевом не нужны НАТО.

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