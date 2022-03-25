Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«Зенит» может подписать Ахметова свободным агентом летом («СЭ»)

«Зенит» может подписать игрока ЦСКА летом. Петербуржцы интересуются полузащитником Ильзатом Ахметовым, утверждает «Спорт-Экспресс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх